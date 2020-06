Mercato – Perisic non vuole tornare da Conte: Inter ottimista sul riscatto del Bayern

Dopo aver venduto per la gioia della maggior parte dei propri tifosi Mauro Icardi al Paris Saint Germain, per un’operazione che ha portato complessivamente 50 milioni di euro più 8 di bonus nelle casse nerazzurre, l’Inter spera di poter liberarsi anche di Ivan Perisic. Nelle ultime quattro partite, l’esterno croato – reduce da un lungo infortunio – è stato sempre impiegato, anche se solo una volta dal primo minuto, mentre nei restanti tre incontri è subentrato ai compagni a partita in corso.

Il ds Piero Ausilio, nella recente intervista per Sky Sport, ha spiegato che verrà concesso ulteriore tempo al Bayern Monaco per riflettere sul riscatto o meno dell’esterno. Il club bavarese in questo momento non è in grado di programmare dal punto di vista economico le scelte future sul mercato, ma l’Inter – che resta fiduciosa sulla cessione – ha fatto sapere di essere disponibile a scendere sotto il muro dei 20 milioni. Lo stesso Perisic ha comunicato secondo il Corriere dello Sport di non voler rientrare a Milano, visto che la scorsa estate aveva ricevuto una secca bocciatura da Antonio Conte nel suo 3-5-2 sia da esterno sinistro che da attaccante.

