Mercato – Pinamonti all’addio dal Genoa: 3 club pronti ad accoglierlo

Nonostante lo spazio trovato nei primi mesi dell’avventura al Genoa, il rendimento di Andrea Pinamonti non sta certo rispecchiando le tante aspettative che tifosi e addetti ai lavori avevano nei suoi confronti alla vigilia del campionato. La stessa Inter, che aveva riservato nelle proprie mani un accordo per la recompra futura dell’attaccante con il Grifone, non sembra essere soddisfatta per quanto il centravanti cresciuto nel proprio settore giovanile sta facendo vedere a Marassi.

Da qui, le voci che nelle ultime settimane si sono rincorse in merito al futuro dell’attaccante che nello scorso campionato si era messo in mostra al Frosinone. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la tribuna di ieri nel match casalingo contro il Sassuolo è un chiaro segnale della cessione imminente di Pinamonti. In caso di addio, la Spal è la formazione che più sta pressando il ragazzo, seguita da Hellas Verona e Torino in caso di addio di Zaza.

