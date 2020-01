CdS – Rebus Politano: la Fiorentina ci riprova, acconto per Castrovilli? Ma Roma e Napoli non mollano

Matteo Politano rimane l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter durante la finestra invernale di calciomercato: l’ex Sassuolo non è riuscito a ritagliarsi grande spazio con Conte e per questo potrebbe lasciare Milano, anche se il suo futuro è destinato ad essere ancora in Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta pensando ancora a lui dopo il tentativo non andato a buon fine in estate. La dirigenza nerazzurra potrebbe cedere Politano alla Fiorentina e usarlo come acconto in vista dell’estate per l’affare Castrovilli: l’ex Bari e Cremonese piace tanto alla dirigenza nerazzurra e sarebbe una mezzala perfetta per Conte.

In corsa ci sono anche la Roma, con Politano che tornerebbe volentieri nella capitale, e il Napoli che potrebbe garantire al giocatore anche la vetrina della Champions League. In piedi rimane viva l’ipotesi di uno scambio con Llorente, anche se al momento non rimane una priorità.

