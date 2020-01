Mercato – Scambio Politano-Llorente: ancora troppi ostacoli tra Inter e Napoli

Lontani più di due settimane da quel lontano pre-partita di Inter-Genoa in cui per la prima volta si era parlato del possibile scambio tra Inter e Napoli per quanto riguarda Politano e Llorente, vanno registrati gli ultimi aggiornamenti in merito a quella che era emersa più che altro come suggestiva idea di mercato. Va detto, dunque, che in tal senso non ci sono stati passi in avanti durante le vacanze natalizie per alcune ragioni ben precise.

Secondo calciomercato.com, i principali dubbi sono maturati in entrambi i club. Da una parte l’Inter che vorrebbe più che altro monetizzare la cessione di Politano per circa 25 milioni di euro, a fronte dell’interessamento di club come la Roma e la Fiorentina. Dall’altra i dubbi del Napoli, che prima di investire sull’esterno romano lasciando partire Llorente, avrebbe bisogno di cedere almeno uno dei tanti esterni attualmente in rosa, a partire da Younes.

