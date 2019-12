Mercato – Politano-Napoli, c’è l’ok del ragazzo alla destinazione

E’ comprensibile l’amarezza di Matteo Politano per il pochissimo minutaggio di questa prima parte di stagione. Dopo un inizio sfortunato a causa del problema muscolare che aveva accusato durante il ritiro e che difatti lo avava tenuto lontano dai campi per diverse settimane, l’esterno romano non è riuscito ad imporsi negli schemi del tecnico leccese, al punto di essere scavalcato nelle gerarchie anche dal giovane Sebastiano Esposito.

Pochissimi minuti prima della sfida tra Inter e Genoa dello scorso sabato, era emersa la notizia circa un possibile scambio di prestiti per sei mesi con il Napoli tra lo stesso Politano e Llorente. Secondo quanto confermato da Radio Kiss Kiss, vi sarebbe l’ok di massima da parte dell’esterno nerazzurro alla definizione dell’operazione, dal momento che nel 4-3-3 di Gattuso troverebbe sicuramente un ruolo a lui più consono nonostante l’elevata concorrenza.

