Mercato – Possibile intreccio di terzini tra Inter, Roma e Fiorentina. Tra i protagonisti c’è anche Spinazzola

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, nella prossima sessione di mercato potrebbe verificarsi uno scenario che coinvolge i terzini di Inter, Roma e Fiorentina. Nerazzurri e viola devono già definire il futuro di Henrique Dalbert e Cristiano Biraghi, ma secondo le ultime indiscrezioni difficilmente il terzino italiano sarà riscattato dal club di Suning.

Ritorno a Firenze solo temporaneo per Biraghi? Non è esclusa infatti la possibilità di un nuovo prestito, con la Roma spettatrice interessata. E proprio con i giallorossi la Fiorentina ha la possibilità di imbastire un nuovo scambio. Il club di Commisso è molto attratto sia da Spinazzola che da Florenzi. E proprio sul calciatore oggi in prestito al Valencia sono posati gli occhi di Antonio Conte, che non disdegnerebbe poter contare su di lui nella prossima stagione. In sintesi, quindi, la situazione che si potrebbe verificare è la seguente: Biraghi alla Roma, Spinazzola alla Fiorentina e Florenzi all’Inter.

