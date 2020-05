Mercato – Prima le uscite: l’obiettivo di Marotta è piazzare tre giocatori

L’estate che verrà sarà decisamente calda per il calciomercato e – forse – anche per il calcio giocato vista la possibilità di tornare in campo il prossimo 13 giugno. L’Inter è sempre molto vigile ed attiva, con gli uomini mercato guidati da Beppe Marotta alla ricerca del miglior colpo da piazzare. Al momento gli occhi sono fissati sul centrocampo, dove Antonio Conte – come riporta La Gazzetta dello Sport – sogna la coppia Vidal-Tonali.

La priorità però, prima di procedere al definitivo affondo per i due giocatori e superare la concorrenza soprattutto della Juventus, è quella di vendere i giocatori in uscita. I nomi in cima alla lista sono tre, tutti a centrocampo: il primo è sicuramente Borja Valero, ormai agli sgoccioli della carriera. Poi – per far cassa – uno tra Vecino e Gagliardini, ed infine il tanto discusso Radja Nainggolan. Con il belga l’Inter si aspetta di monetizzare il più possibile dopo la bella stagione al Cagliari.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!