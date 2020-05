Mercato – PSG, Cavani può cambiare idea sul rinnovo: in bilico il riscatto di Icardi?

Sta assumendo parecchie sfumature dall’esito quasi impronosticabile il futuro in Francia di Mauro Icardi. Dopo le sensazioni positive delle ultime ore circa un riscatto da parte del Paris Saint Germain, nonostante i tentativi dichiarati da parte del club di ottenere uno sconto sui 70 milioni di euro concordati con l’Inter, si sta aprendo un nuovo possibile scenario fino ad ora inaspettato. Stiamo parlando del rinnovo di contratto di Edinson Cavani, ipotesi fin qui esclusa dallo stesso calciatore, ma adesso tornata in discussione.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle colonne de L’Equipe, la stessa volontà dell’uruguaiano – fino a pochi mesi fa convintissimo di voler lasciare la capitale francese – sarebbe cambiata. L’ex attaccante del Napoli dallo scorso gennaio è tornato titolare nell’attacco del PSG, riguadagnandosi il posto proprio a discapito all’argentino ex Inter. Da qui, l’idea dei dirigenti di rifarsi sotto con una nuova proposta per estendere il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una soluzione nettamente più economica che escluderebbe a quel punto il riscatto di Icardi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!