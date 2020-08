Mercato – PSG pigliatutto: vuole anche Vidal! Già contattato l’entourage, sì di massima del cileno

È un Paris Saint-Germain pigliatutto quello che, anche in vista della prossima sessione di mercato, si prepara a sferrare colpi a suon di milioni. Oltre ai diversi profili già seguiti da tempo – come ad esempio Allan del Napoli -, scrivono dal Sudamerica, il club francese vuole rinforzare ulteriormente la squadra con altri calciatori di caratura internazionale. Tra i diversi attenzionati, in questo senso, ci sarebbe anche Arturo Vidal. Secondo il quotidiano cileno La Cuarta, infatti, il PSG avrebbe addirittura già contattato anche l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità ad un trasferimento in Francia, ricevendo un ‘sì’ di massima.

Partendo da una base composta da Mbappé e Neymar, che avrebbe già confermato di voler rimanere, Leonardo vuole costruire una squadra ancora più forte. E Vidal sarebbe uno dei primi nomi sulla sua lista di mercato.

