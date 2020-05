Mercato – Leonardo cerca lo sconto per Icardi: pronta la contropartita

Prosegue ininterrottamente la trattativa tra Inter e Paris Saint Germain per il definitivo passaggio di Mauro Icardi al club francese. Il ds Leonardo non ha alcuna intenzione di lasciar andare via l’ex capitano nerazzurro, ma allo stesso tempo sta cercando di ottenere uno sconto per ridurre i 70 mln pattuiti al momento della firma. Secondo quanto riportato da LeSport10, la pedina giusta potrebbe essere rappresentata da Julian Draxler, anche se fino a questo momento l’Inter non ha mostrato alcun segnale di apertura per il calciatore tedesco. Sullo sfondo resta sempre la Juventus, che a fine anno con ogni probabilità saluterà Gonzalo Higuain e potrebbe piombare nuovamente su Maurito, dopo l’assalto fallito la scorsa stagione.

