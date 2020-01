Mercato – L’agente di Radu sbotta: “Delusi dal Genoa. Torna a Milano, l’Inter sa cosa fare con lui”

Crescenzo Cecere, agente di Ionut Radu, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del futuro del portiere del Genoa di proprietà dell’Inter dopo l’arrivo di Perin nella squadra rossoblu.

Ecco le sue parole: “Siamo delusi dal Genoa che ha fatto i suoi interessi non rispettando il lavoro e l’operato del ragazzo che l’anno scorso ha disputato una grandissima stagione portando i punti vitali per la salvezza e anche quest’anno è stato determinante in tante partite”

Addio al Genoa: “Il ragazzo continuerà a fare il suo percorso di crescita altrove. Ci stanno contattando diverse società in Italia e all’estero perché Radu è uno dei portieri più forti del panorama internazionale sul mercato in questa sessione, ma abbiamo sposato il progetto Inter e la stessa società non ha intenzione di privarsi di Radu. La cosa più giusta oggi è tornare in nerazzurro, non ha alcun senso restare al Genoa”.

