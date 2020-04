Mundo Deportivo – Ex Inter, Rafinha è a saldo! Il Barcellona ha già fissato il suo prezzo

Il nome di Rafinha, centrocampista brasiliano di proprietà del Barcellona ma in prestito al Celta Vigo, evoca ancora dolci ricordi in molti tifosi dell’Inter. 6 mesi nella Milano nerazzurro, un legame fortissimo con la squadra e i tifosi ma a fine anno la dirigenza non esercitò il diritto di riscatto.

Tornato in patria, Rafinha è stato sfortunato ed è caduto in un altro brutto infortunio dopo aver punito proprio la sua ex Inter in Champions League. Da qui la decisione del Barcellona di girarlo in prestito al Celta Vigo: una scelta azzeccata visto che il brasiliano è tornato a giocare ad alti livelli.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo c’è un retroscena di mercato legato a Rafinha: c’è una clausola che fissa il suo prezzo di mercato in vista della prossima stagione a 16 milioni di euro. Una cifra che, considerata la crisi economica legata al coronavirus, potrebbe risultare un vero affare.

