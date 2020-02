Mercato – Rakitic ammette e rivela: “A gennaio ho pensato di lasciare il Barcellona”

È stato un nome accostato a lungo, tra le altre, anche all’Inter. Le dinamiche di mercato hanno impedito di andare oltre il semplice interessamento, ma non è escluso che quello di Ivan Rakitic sia un profilo che anche il prossimo giugno possa tornare in orbita Italia. Nel frattempo, però, il croato ha rivelato un retroscena legato alla sua situazione in quel di gennaio: ecco cos’ha dichiarato ai media spagnolo dopo il match contro il Levante.

“Se ho pensato di lasciare il Barcellona a gennaio? È un’idea che ho preso in considerazione. Ci sono state cose che non mi sono piaciute. Lo sanno le persone che prendono decisioni e lo sappiamo tutti noi, non siamo qua per scherzare. La scelta migliore per il club deve essere anche la scelta migliore per noi. Ho provato ad accettare certe cose e ora voglio solo divertirmi. Se voglio chiudere questa avventura? Voglio semplicemente voltare pagina e lavorare nel miglior modo possibile, oltre che far sapere a compagni, allenatore e tifosi che sono al 100%. Ripeto, alcune piccole cose non mi sono piaciute ma non è oggi il momento giusto per parlarne”, ha dichiarato Rakitic.

