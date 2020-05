Mercato – Rientro in Italia per Coutinho? La Juventus ci pensa

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora tutto da decidere. Il brasiliano che ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglietta dell’Inter è ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona ed è dunque alla ricerca di una squadra. I blaugrana infatti lo hanno offerto anche alla società del presidente Zhang per l’affare Lautaro Martinez, ma la risposta negativa è stata secca.

Come riporta oggi il Mundo Deportivo, Coutinho potrebbe tornare in Italia ma non all’Inter, bensì alla Juventus. I bianconeri – dopo aver incassato il no di Arthur – sono alla ricerca di un giocatore di grande qualità, anche se il brasiliano ha molto mercato in Premier League, dove gli piacerebbe tornare. L’Inter non si muove dalla richiesta di 111 milioni di euro per Lautaro, e la situazione Coutinho ne è una conferma.



