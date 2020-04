Mercato – La Roma si tira fuori dalla corsa a Mertens: è testa a testa Inter-Chelsea

E’ uno dei nomi che più fa gola sul mercato quello di Dries Mertens. Il centravanti del Napoli il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto e bisogna registrare che gli ultimi tentativi di avvicinamento con il club azzurro sono andati sempre a vuoto. Come confermato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, sull’attaccante i club che hanno già portato avanti i primi sondaggi con l’entourage del calciatore nelle ultime settimane sono Chelsea, Inter e Roma.

Proprio i giallorossi, però, si sarebbero tirati fuori negli ultimi tempi dalla corsa al centravanti belga. La brusca frenata sarebbe arrivata come conseguenza allo stop della trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della società capitolina. La Roma non può infatti permettersi ingaggi troppo elevati e sappiamo bene che la richiesta del calciatore si aggiri oltre i cinque milioni di euro a stagione. Troppi, secondo l’attuale politica dei giallorossi, per un calciatore alla soglia dei 33 anni.

