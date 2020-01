GdS – La Roma ci riprova per Politano: prestito con obbligo di riscatto, l’Inter riflette

Ieri Marotta e Petrachi hanno cercato di fare chiarezza in merito alla trattativa saltata all’ultimo secondo tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola: se per la dirigenza nerazzurra quella dell’ex Atalanta e Juventus è una pista ormai chiusa, non si può dire lo stesso per la Roma che cercherà comunque di riportare nella capitale l’ex Sassuolo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa è pronta a tornare alla carica per Politano: l’affare con l’Inter ora si potrebbe chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 10 presenze per circa 20 milioni. Shaqiri, Suso, Januzaj e Villar le alternative.

