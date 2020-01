Mercato – Roma su Politano, l’Inter ora apre anche al prestito. Giroud in pole per l’attacco

La priorità in casa Inter per la finestra invernale di calciomercato rimane quella del centrocampista: Marotta sta facendo di tutto pur di regalare Vidal a Conte ma non perde di vista tutti i nomi finiti sul taccuino che potrebbero andare a rafforzare altri reparti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter spera di monetizzare in fretta la cessione di Gabigol. Se esce Politano, si punterà a stringere per Giroud: nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra avrebbe aperto alla Roma considerando anche la formula del prestito, con un riscatto intorno alla ventina di milioni. Sulla fascia Darmian sembra l’obiettivo più abbordabile ma non l’unico, occhi puntati sempre in casa Chelsea su Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

