Mercato – Sanchez non vuole mollare l’Inter, ma l’ingaggio è un grosso ostacolo

Se il campionato dovesse riprendere, ecco che per Alexis Sanchez vi sarebbe una nuova opportunità per poter convincere una volta per tutte Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter a puntare su di lui anche per il prossimo anno. A differenza della scorsa estate, come sottolineato questa mattina nell’analisi di Tuttosport, l’attaccante cileno sta svolgendo in queste settimane la nuova preparazione atletica interamente insieme ai suoi compagni sotto lo sguardo attento del tecnico leccese che senz’altro ne sta apprezzando gli sforzi.

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Lautaro Martinez, Sanchez vorrebbe comunque giocarsi la riconferma come terzo attaccante per la prossima stagione. Qualora realmente chiudesse la stagione in crescendo, al club non dispiacerebbe affatto poter investire il prossimo anno ancora sulla sua presenza in squadra. Il nodo più grande è però rappresentato dal suo ingaggio, dal momento che quest’anno l’Inter ha dovuto versare solamente 5 milioni di euro contro i 7 del Manchester United, a fronte dei 12 complessivamente percepiti. Anche puntando un altro prestito annuale, Marotta difficilmente riuscirebbe ad ottenere le stesse condizioni economiche.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!