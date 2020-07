Sanchez, insidia Guardiola! Il Manchester City sfida l’Inter: le richieste dello United

Alexis Sanchez anche ieri sera all’Olimpico di Roma ha dimostrato di essere l’uomo in più dell’Inter in questo finale di stagione. La dirigenza nerazzurra farà di tutto per confermare il Nino Maravilla ma Marotta deve guardarsi bene le spalle dal ritorno di fiamma del Manchester City.

Come riportato da Tuttosport,secondo fonti cileni Guardiola è pronto a riprovarci nella prossima finestra di mercato: per i Citizens non sarebbe un problema garantire i 20 milioni di euro richiesti dal Manchester United per il cartellino di Sanchez e l’alto ingaggio percepito dal cileno.

I Red Devils sarebbero anche disposti a cedere il cileno ai rivali di sempre perché Sanchez ormai non rientra più nel progetto tecnico del club.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<