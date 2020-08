Sanchez-Inter, ore calde: si decide tutto ora! Le cifre e i dettagli dell’affare con il Manchester United

Quella contro il Getafe sarà l’ultima partita in nerazzurro di Alexis Sanchez? L’Inter spera di no e continua a trattare con il Manchester United ma il futuro dell’attaccante cileno resta in bilico: al momento con i Red Devils, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è l’accordo per tenerlo a Milano fino alla partita contro gli spagnoli ma Marotta vuole chiudere l’affare acquistandolo a titolo definitivo.

Quella di Sanchez è al momento la trattativa più caldo del mercato nerazzurro. Il Manchester è sceso da 20 a 15 milioni, è difficile che possa concedere un ulteriore sconto all’Inter che ha già trovato l’accordo sull’allungamento del contratto di Sanchez dal 2022 al 2023 e conseguente ridistribuzione su tre anni dell’ingaggio mostruoso da 15 milioni a stagione.

