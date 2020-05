Mercato – Sanchez, può tornare la Roma: l’Inter non lo riscatterà

Potrebbe rimanere in Italia il prossimo anno Alexis Sanchez. Il centravanti che la scorsa estate si è trasferito in prestito all’Inter dal Manchester United, era pure stato vicino alla Roma sempre con la formula del prestito. Alla fine, sfruttando anche gli ottimi rapporti con i Red Devils, i nerazzurri hanno avuto la meglio aggiudicandosi le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore. Come filtrato da più settimane, però, l’impressione è che l’Inter non cercherà di trattare il riscatto dell’attaccante nei prossimi mesi.

Da qui, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe sorgere un nuovo interesse da parte della Roma. L’annata di Nikola Kalinic – preso la scorsa estate come vice Dzeko – è stata fin qui oltremodo deludente. Per questo motivo i giallorossi potrebbero riavvicinare Sanchez in uscita da Manchester. Il cileno, che in Italia ha visto sbocciare il proprio talento nei primi anni di carriera con la maglia dell’Udinese, difficilmente direbbe di no al trasferimento presso la Capitale.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!