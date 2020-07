Mercato – Sanchez, si lavora al riscatto. Proposto lo scambio con Perisic, ecco le richieste dello United

L’exploit di Alexis Sanchez non è certo passato inosservato, anzi: i tifosi dell’Inter stanno spingendo la società affinché riscatti il cileno, e Marotta ed Ausilio sono al lavoro per chiudere il tutto nella prossima sessione di mercato. L’operazione non è semplice, perché il Manchester United chiede non meno di 20 milioni, stando a quanto riferito quest’oggi da Sportmediaset, e nelle ultime settimane ha anche latitato riguardo la proroga del prestito per l’Europa League.

Per abbassare le pretese, l’Inter ha provato ad inserire Ivan Perisic nell’operazione, dato che in passato il Manchester United aveva provato ad accostarsi al calciatore croato. La situazione, al momento, è in evoluzione, con nuovi sviluppi che potrebbero arrivare in settimana.

