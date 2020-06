Mercato – Sané ad un passo dall’addio al City, il Bayern ci prova. Quale futuro per Perisic?

Il futuro di Ivan Perisic è ancora in bilico. Il calciatore tedesco non è stato riscattato dal Bayern Monaco ma la sua volontà è comunque quella di restare in Bundesliga. La sua stagione non è stata esaltante per via anche di alcuni infortuni ma il riscatto – a cifre inferiore rispetto ai 20 milioni pattuiti la scorsa estate – non è ancora escluso.

Dall’Inghilterra però arrivano novità importanti. Come riporta Fabrizio Romano infatti il giocatore del Manchester City Leroy Sané è in aria d’addio, come dichiarato dallo stesso tecnico Guardiola: “Non ha voluto rinnovare il contratto, ha espresso la volontà di giocare in un altro club”. Il Bayern Monaco lo segue da tempo e dal suo futuro potrebbe essere legato anche quello di Ivan Perisic.



