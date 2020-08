Mercato – Schira annuncia: “Sanchez sempre più vicino all’Inter. Le cifre finali dell’accordo”

L’accordo tra l’Inter ed il Manchester United per la permanenza a Milano di Alexis Sanchez è sempre più vicino. Dopo diverse settimane di tira e molla e trattative infinite, pare che un punto d’incontro tra i due club sia stato finalmente raggiunto. Il noto esperto di mercato Nicolò Schira, in questo senso, spiega i dettagli: “Sanchez si sta avvicinando sempre di più all’Inter a titolo definitivo. Costerà 15 milioni di euro di cartellino e per lui è pronto un contratto triennale. Siamo ai dettagli”.

