Mercato, Schira fa il punto: sei innesti di livello, non intoccabili Skriniar e Sensi. Tutti i nomi in uscita

Quella voluta da Antonio Conte è una vera e propria rivoluzione, dato che il tecnico salentino ha chiesto un profondo rinnovamento della rosa che quest’anno non è stata in grado di lottare con la Juventus per lo scudetto. A fare il punto sul calciomercato dell’Inter è stato il giornalista Nicolò Schira sui propri canali social: secondo quest’ultimo, gli innesti richiesti non sarebbero meno di sei, mentre diversi sono i calciatori inseriti nella lista dei cedibili.

Fra questi rientrano Milan Skriniar e Stefano Sensi: i due sono finiti sotto la lente di ingrandimento per diversi motivi nelle ultime settimane e non sono considerati intoccabili. In uscita ci sono anche Godin, Moses, Vecino, Biraghi, Gagliardini, Esposito (quest’ultimo partirà solamente in prestito, per fare esperienza).

