Mercato, Schira: “L’Inter pronta a blindare Lautaro. Offerto un maxi rinnovo, ecco le cifre”

È stata la giornata di Lautaro Martinez, che quest’oggi in semifinale di Europa League ha preso in mano l’Inter e, con due reti ed un assist, ha guidato i nerazzurri nel grande successo contro lo Shakhtar Donetsk. Una prestazione che ha contribuito ad allontanare definitivamente le polemiche sul calciatore, negli scorsi mesi finito al centro delle voci di mercato per un interessamento del Barcellona, che l’ha corteggiato per diverse settimane.

Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la formazione catalana, al centro di un processo di rinnovamento dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern, ha ancora nel mirino l’argentino. L’Inter, però, è pronta a blindare il suo talento con un rinnovo sino al 2025. Le parti si incontreranno nella prossima settimana, e le cifre offerte saranno quelle di un top player: al calciatore potrebbero andare infatti circa 6 milioni di euro l’anno.

