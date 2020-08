Mercato – Sirene dal Portogallo per Joao Mario, un club ha avviato i contatti con l’Inter

Fra le società più attive sul mercato, nell’ultimo mese, c’è senza dubbio il Benfica, che ha chiuso operazioni importanti acquistando calciatori esperti pronti a rinforzare la rosa della formazione lusitana. Più volte i destini della formazione portoghese si sono incontrati con quelli dell’Inter, soprattutto in trattative come quelle per Vertonghen e Cavani, giocatori accostati ai nerazzurri, su cui però il club della Viale della Liberazione ha scelto poi di non affondare il colpo.

Questa volta, però, le due formazioni potrebbero ritrovarsi seduti allo stesso tavolo in una trattativa riguardante il centrocampista Joao Mario. Il giocatore, dopo una stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca, in cui ha realizzato una rete in diciotto partite, è tornato ad Appiano Gentile e sta cercando la destinazione migliore in vista del futuro. Il tecnico del Benfica Joge Jesus l’ha già allenato ai tempi dello Sporting Lisbona e lo rivorrebbe con sé: i contatti con i nerazzurri sono stati avviati, con ulteriori aggiornamenti che potrebbero esserci nelle prossime ore.