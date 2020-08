Mercato – Skriniar può partire anche con Allegri: la posizione dell’Inter

Resta sempre più in bilico il futuro di Milan Skriniar all’Inter. Il centrale slovacco, dopo un primo biennio incredibile con la maglia nerazzurra, nel corso dell’ultima stagione è stato il calciatore probabilmente più penalizzato dal passaggio alla difesa a tre di Antonio Conte. Nonostante l’elevato numero di presenze soprattutto fino al lockdown, con la ripresa della stagione lo scorso giugno, l’ex Sampdoria non è più riuscito a ritrovare se stesso, perdendo il posto in favore di un Godin in crescita.

Stando alle ultime di mercato rimbalzate su Tuttosport, qualora Antonio Conte dovesse rimanere sulla panchina dell’Inter, la sua cessione potrebbe quasi essere data per scontata. Contrariamente a quanto circolato nei giorni scorsi, però, anche l’eventuale arrivo di Allegri e il ritorno alla difesa a quattro potrebbero non bastare per salvare Skriniar all’Inter. Il tecnico toscano, da buon aziendalista, difficilmente si opporrebbe ad una politica dettata dalla società. Al massimo, a fronte dell’interesse del Tottenham, potrebbe chiedere di rifiutare l’inserimento di Ndombelé nella trattativa e di accettare una proposta solo cash per avere poi ampio margine di manovra.

