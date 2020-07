Mercato – Skriniar non più incedibile, fissato il prezzo! City e PSG si fanno avanti

Non ci sono più intoccabili. E’ questa la strada che ormai sta percorrendo l’Inter guidata per mano da Antonio Conte per tornare ad alzare un trofeo che manca dalla stagione 2010/2011. Neanche punti fermi delle scorse stagioni come Lautaro Martinez o Milan Skriniar sono certi della loro permanenza questa estate o in futuro.

Come riporta Nicolò Schira infatti i nerazzurri hanno fissato a 60 milioni di euro il prezzo per il difensore slovacco, soldi che andrebbero poi reinvestiti per soddisfare le richieste dello stesso Conte sul mercato. Skriniar è considerato uno dei profili migliori nel panorama europeo anche per la giovane età e top club come Manchester City e Paris Saint Germain lo hanno già messo nel mirino.

