Mercato – Smalling, sondaggio reale dell’Inter. Ma il calciatore aspetta la Roma

Ha lasciato ottimi ricordi a Roma Chris Smalling dopo il prestito che lo ha visto protagonista nella scorsa stagione. D’altra parte, anche il club giallorosso ha gradito il rendimento avuto dal difensore inglese, al punto da insistere nelle ultime settimane per acquistarlo a titolo definitivo dal Manchester United. Il club giallorosso, però, ha dovuto fin qui affrontare non poche difficoltà, tra cui il cambio di proprietà dello scorso mese e l’inserimento di altre società per il difensore centrale.

Come riferito da Alfredo Pedullà, l’Inter è stato uno dei club che ha tentato un sondaggio per verificare eventualmente la volontà del ragazzo. Smalling, però, ha preferito attendere, fiducioso di poter tornare in un club come la Roma in cui tornare a svolgere quel ruolo di leader che lo ha rilanciato nella passata stagione. Secondo il giornalista, grazie all’imminente cessione di Schick al Bayer Leverkusen, i giallorossi potrebbero presentarsi con un’offerta vicina ai 20 milioni chiesti dallo United per chiudere definitivamente l’operazione.

