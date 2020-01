Mercato Spal: Pinamonti resta in salita, nel mirino c’è Sanabria

Con l’arrivo del calciomercato la Serie A corre ai ripari. Anche nelle zone basse della classifica infatti, si cercano innesti in grado di rafforzare la rosa per centrare l’obiettivo salvezza. Non vive di certo il suo miglior momento la Spal, la squadra di Leonardo Semplici dal suo approdo in Serie A sta forse vivendo il periodo più buio: ultima posizione con 12 punti in 18 giornate. Non è tutto, la squadra di Ferrara ha siglato solo 12 reti incassandone ben 28.

Spal pronta quindi a rafforzare non solo difesa e centrocampo, ma anche l’attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo, nel mirino era finito Pinamonti, giovane classe 1999 in forza al Genoa ma di proprietà dell’Inter. Il ragazzo tra l’altro segnò la prima rete in Serie A proprio contro la Spal, che ora lo vorrebbe alla corte di Semplici.

Qualcosa è però andato storto, alcuni problemi nella trattativa hanno bloccato il passaggio di Pinamonti a Ferrara. Per questo motivo i biancazzurri hanno messo sotto la lente un altro centravanti, sempre in casa Grifone: Antonio Sanabria. I contatti tra i due club sono già stati avviati, ma solo nei prossimi giorni la Spal valuterà se approfondire o meno.

