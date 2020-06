Mercato – Stipendio di Perisic troppo alto: torna all’Inter?

Ivan Perisic resterà fino a fine stagione al Bayern Monaco. L’ex Inter non è stato riscattato dal club bavarese dopo il prestito e dunque il suo futuro è ancora in bilico. La sensazione nelle ultime settimane era quella di una permanenza in Germania del giocatore, soprattutto per volontà del calciatore che si è visto chiudere la porta a Milano.

Come riporta Sport Bild però ora l’alto ingaggio percepito da Perisic abbassa le possibilità di permanenza in Baviera. La volontà del club è infatti quella di mantenere inalterato il tetto salariale e dunque il croato potrebbe tornare all’Inter al termine della stagione. Al momento infatti l’esterno concluderà la stagione in Germania.



