Mercato – Su Kumbulla spunta anche lo United: avvisate Inter e Juventus

Fisico imponente, senso della posizione e già grande personalità. Tutti ingredienti che nel giro di pochi mesi hanno portato il giovane Marash Kumbulla alla ribalta della Serie A nel sorprendente inizio di campionato dell’Hellas Verona. Il ragazzo albanese con cittadinanza italiana, ha già trovato anche la sua prima rete nella massima divisione italiana, suscitando attorno a sé l’interesse di numerosi club.

Se la corte di Inter e Juventus è nota ormai da qualche settimana, oltremanica sembra che il calciatore sia entrato nei radar di un top club in particolare. Come riferito questa mattina da L’Arena, sul cartellino del classe 2000 vi sarebbe anche il Manchester United, stregato da questi primi mesi con la maglia dell’Hellas Verona. A giugno potrebbe così partire un’asta per assicurarsi il ragazzo, specificando che il suo valore è schizzato in così poco tempo intorno ai 20 milioni di euro.

