Mercato – Südtirol, Vecchi mette nel mirino un ex Primavera dell’Inter

“Il più forte che ho allenato nella Primavera dell’Inter? E’ un po’ difficile, perché ne ho allenati tantissimi in 4 anni. Da Radu in porta a Di Gregorio, Vanheusden, Dimarco, Gnoukouri, Manaj, Zaniolo, Pinamonti”. Stefano Vecchi, in occasione dell’intervista rilasciata alla redazione di Passioneinter.com qualche settimana fa, aveva probabilmente dimenticato di fare il nome di Lorenzo Gavioli tra i talenti più brillanti incontrati nel corso della sua esperienza al timone della Primavera dell’Inter.

La stima del tecnico nei confronti del centrocampista di proprietà del club nerazzurro e attualmente in prestito al Ravenna, però, è fuor di discussione. Al punto che Vecchi, oggi allenatore del Südtirol, lo ha indicato alla dirigenza come obiettivo di mercato per la prossima estate. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il talento classe 2000 potrebbe così seguire l’ex tecnico della Primavera dell’Inter nella prossima stagione.

