Mercato – Tonali nel mirino del Barcellona. Conte spinge per averlo, la Juve propone uno scambio

Stando alle ultime voci che circolano dall’entourage di Sandro Tonali, al momento il calciatore è ancora ben lontano da una scelta. Il suo pensiero in questa fase è esclusivamente rivolto a far bene con il Brescia in caso di ripartenza del campionato, per cercare di contribuire a chiudere bene la stagione e tentare in una sorta di miracolo per aggrapparsi alla Serie A. Il centrocampista classe 2000 nato a Lodi, però, sa benissimo che nella lunga lista dei club interessanti nei suoi confronti ci sono top club che attendono una risposta.

Tra questi, secondo Tuttosport, oltre agli eterni rivali Inter e Juventus, ci sarebbe ancora il Barcellona. Il club blaugrana ha già fatto un sondaggio evidentemente non andato a buon fine, dal momento che la volontà del calciatore è quella di non allontanarsi dal campionato italiano. L’Inter continua così a tenere ben saldi i rapporti con il Brescia sulla spinta del proprio allenatore Antonio Conte. Ma la Juventus, d’altra parte, prevede grandi manovre a centrocampo per la prossima estate, con addii pesanti che potrebbero far spazio al giovane Tonali. Tra i nomi proposti dai bianconeri al club di Cellino per imbastire uno scambio più conguaglio economico, vi sono i giovani Nicolussi Caviglia, Coccolo, Touré e Wesley.

