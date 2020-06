Mercato – Tonali vale 50 milioni, Cellino non si schioda. Distanza minima rispetto all’offerta dell’Inter

A tutti gli effetti, l’Inter è il club in pole assoluta per avere Sandro Tonali. Il centrocampista di proprietà del Brescia è il nome più conteso sul mercato ma sembra già avere le idee chiarissime: nel suo futuro ci sarà spazio solamente per Inter e Juventus. Con i bianconeri impegnati alla caccia a Jorginho, centrocampista indicato direttamente da Maurizio Sarri a Fabio Paratici, Ausilio e Marotta possono evitare di imbastire aste scomode che farebbero esclusivamente il gioco del presidente Massimo Cellino.

Il numero uno del Brescia parte infatti da una base di 50 milioni di euro per la cessione del proprio talento e non sembra essere disposto ad aprire a sconti. L’Inter, che vuole fortemente il ragazzo da regalare al centrocampo di Antonio Conte, avanzerebbe secondo Tuttosport un’offerta da 35 milioni di euro più 10 di bonus. Un’operazione che per sommi capi ricorda quella che portò Barella a Milano la scorsa estate. Arrivando ad una cifra complessiva di 45 milioni, la distanza rispetto al prezzo iniziale posto da Cellino per Tonali diventa davvero minima, dando il via all’assalto decisivo.

