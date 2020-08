Mercato – Tonali, Cellino spera nell’asta con la Juve. Inter fiduciosa, ma i tempi non saranno brevi

L’intesa con il Brescia non è stata ancora definitivamente raggiunta, ma dalle parti di Appiano Gentile filtra discreta fiducia sulla possibilità di mettere le mani su Sandro Tonali, centrocampista su cui l’Inter ha scelto di puntare per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono pochi dubbi sul fatto che il giocatore vestirà la maglia nerazzurra, ma restano da limare i dettagli per chiudere uno dei principali colpi di mercato in questa stagione.

La trattativa non si chiuderà nei prossimi giorni, soprattutto perché il presidente delle Rondinelle è partito in vacanza senza portarsi con sé il cellulare, e lo stesso calciatore inizierà le sue ferie lunedì. Cellino spera che si possa aprire un’asta con la Juventus che faccia lievitare il prezzo di Tonali oltre i 35 milioni offerti dall’Inter.

Dalle parti di Viale della Liberazione filtra in ogni caso ottimismo, come raccontato nelle scorse ore anche da Passione Inter, e non si teme l’inserimento del Milan. La formula dell’affare, poi, dovrebbe essere la stessa utilizzata un anno fa con Barella, ovvero quella del prestito con obbligo di riscatto.

