Inter, all-in su Tonali: sarà prestito con un giovane come contropartita. Sorpresa sul nome

Sandro Tonali si avvicina sempre di più all’Inter. Dopo aver detto ufficialmente ‘sì’ a Beppe Marotta un paio di giorni fa, il club nerazzurro è ora l’assoluto favorito nella corsa al talento del Brescia. La Juventus, infatti, è stata lasciata alle spalle ed ha dovuto fare i conti anche con un ultimo assalto terminato con un buco nell’acqua. Il management interista ha fretta di chiudere: la priorità oggi è il centrocampo, tant’è che le trattative in entrata per l’attacco sono state messe momentaneamente in standby.

Come riportato da Tuttosport, ci sono anche novità sulla formula con la quale Tonali passerà in nerazzurro. La scelta finale sembra essere ricaduta su un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cifre spezzettate ma sicuramente inferiori ai 50 milioni di euro chiesti inizialmente da Cellino. Inoltre, il giovane che verrà inserito come contropartita tecnica, a dispetto di quanto circolato finora, sarà promettente ma non risponderà né al nome di Esposito, né a quello di Pinamonti.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!