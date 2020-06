Mercato – Tonali, spunta il patto tra l’Inter e Cellino: le parti sono vicinissime

L’Inter sogna davvero in grande: dopo aver rinforzato il centrocampo lo scorso gennaio con Christian Eriksen, sembra davvero ad un passo da uno dei calciatori più contesi del momento. Stiamo parlando di Sandro Tonali, regista del Brescia per il quale nelle scorse settimane si sono mossi anche importanti club stranieri come il Paris Saint Germain e il Barcellona. Il centrocampista, però, era stato piuttosto chiaro con la società quando aveva chiesto di essere ceduto solamente in Italia, probabilmente per rimanere anche a stretto contatto con la Nazionale.

Secondo quanto raccontato dall’indiscrezione di calciomercato.com, le parti sarebbero adesso vicinissime. Al tal punto che, da qualche mese, sembrerebbe esserci un patto stipulato dal presidente Massimo Cellino con l’Inter, una promessa fatta all’ad Beppe Marotta. Tonali, lo ricordiamo, era stato indicato direttamente da Antonio Conte, sempre più convinto di voler creare uno zoccolo duro all’interno dello spogliatoio composta da italiani. Anche Lele Oriali, che ha già conosciuto il ragazzo in Nazionale, sta svolgendo un ruolo molto importante nell’operazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!