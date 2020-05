Mercato – Tonali, nuovo aggiornamento sulla corsa tra Inter e Juventus

Con la ripresa del campionato, i tifosi del Brescia avranno l’opportunità di poter assistere a quelle che con molta probabilità saranno le ultime gare ufficiali di Sandro Tonali con la maglia biancazzurra. Tra qualche mese, infatti, il centrocampista dovrebbe fare i bagagli e trasferirsi solo di qualche chilometro. Manca ancora la destinazione esatta, ma le due città più quotate sono Milano e Torino, le quali fanno ovviamente capo all’interesse di Inter e Juventus.

Secondo il nuovo aggiornamento di calciomercato.com, dopo l’avanzata della scorsa settimana ancora i nerazzurri si trovano in pole position per averlo. Appena dietro inseguono i bianconeri, mentre distante in terza fila rimane ad osservare il Milan. Del centrocampista già nel giro della Nazionale Italiana, tra l’altro, aveva parlato questa mattina Dejan Kulusevski nell’intervista per La Gazzetta dello Sport, dicendo: “Sandro è fortissimo, è normale che lo cerchino in tanti. Non mi sento di dargli consigli: scelga col cuore ciò che è meglio per lui”.

