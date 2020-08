Mercato – Tutto fatto tra Tonali e il Milan, ma c’è chi non esclude un rilancio dell’Inter

Quello tra il Milan e Sandro Tonali sembrerebbe essere un matrimonio in dirittura d’arrivo. I rossoneri, che hanno approfittato del passo indietro commesso dall’Inter quasi a sorpresa dopo mesi e mesi di trattative, hanno già raggiunto l’accordo economico sia con il calciatore che con il Brescia del presidente Cellino. Secondo quanto riportato su Twitter da Stefano Donati, giornalista di Top Calcio 24, non è da escludere un possibile rilancio dell’Inter nelle ultime ore, anche se fino a questo momento non vi sono stati segnali di alcun genere provenienti dal club nerazzurro.

Questa la notizia di calciomercato: “Cellino è infastidito per la notizia di Tonali al Milan che, a suo dire, arriva dall’agente del giocatore e in questo momento non è ancora definita. Da quello che ho raccolto: Accordo Milan-Brescia raggiunto (diritto e non obbligo). Accordo Tonali-Milan raggiunto. Restano da sistemare alcune questioni tra il Brescia e l’agente del giocatore. Secondo il presidente Cellino, l’agente del giocatore preferirebbe vedere Tonali in nerazzurro e quindi non esclude un rilancio Inter nelle prossime ore”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<