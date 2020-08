Mercato – Tonali rientra in anticipo dalle vacanze: firma con l’Inter la prossima settimana!

Pochi giorni all’inizio della nuova stagione e dunque c’è poco tempo per programmare. Il mercato sta entrando nelle ore calde anche in attesa della scelta di Antonio Conte sul suo futuro. A prescindere però dalla sua scelta il club nerazzurro sembra avere le idee chiare, soprattutto sugli acquisti dopo l’arrivo di Achraf Hakimi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport a centrocampo il colpo è già piazzato, si tratta di Sandro Tonali. Il giocatore del Brescia ha terminato le vacanze in anticipo per porre la firma sul contratto quinquennale con l’Inter. I due club nelle ultime ore hanno trovato l’accordo sulla base di prestito con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni: sarà Tonali il perno del centrocampo nerazzurro.

