Mercato – Il Torino su Nainggolan: i dettagli della formula pensata per l’Inter

Tra i calciatori che rientreranno dai prestiti a fine stagione all’Inter, Radja Nainggolan – insieme a Joao Mario – è quello con maggiori incognite sul proprio futuro. Se Ivan Perisic e Valentino Lazaro ad oggi hanno chance importanti per essere riscattati da Bayern Monaco e Newcastle, per il centrocampista belga del Cagliari non vi è alcuna certezza sul mercato, visto che al momento della cessione a titolo temporaneo non era stato fissato alcun diritto per il riscatto.

Il presidente Giulini è stato piuttosto chiaro, ribadendo che per le cifre complessive dell’operazione – tra costo del cartellino e ingaggio – il Cagliari non potrebbe mai venirne fuori. Così, ecco rispuntare nuove ipotesi per Nainggolan: da una parte la permanenza all’Inter che dipenderà soprattutto dalla volontà di Antonio Conte e del club; dall’altra una nuova cessione in Serie A, dove certamente non mancano le pretendenti.

La Fiorentina, ad esempio, è una delle società che già lo scorso anno si era mossa e che effettivamente era stata molto vicina. Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, sul belga ci sarebbe anche il Torino. Un sogno, quello del presidente Urbano Cairo, difficile ma non impossibile. Il club granata vorrebbe imbastire con l’Inter un prestito in stile Cagliari – con pagamento diviso dell’ingaggio – ma con diritto di riscatto. A Torino si teme soprattutto la concorrenza dei viola che con i nerazzurri hanno in ballo anche l’affare Chiesa che potrebbe rientrare nei discorsi per Nainggolan.

