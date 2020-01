Mercato – Il Tottenham guarda avanti: Bergwijn per rimpiazzare Eriksen

Definita in tutti i suoi particolari la cessione di Christian Eriksen all’Inter, con il calciatore che ha già svolto le visite mediche e si trova adesso presso la sede nerazzurra per le ultime firme sul contratto, il Tottenham è ripartito sul mercato alla ricerca di sostituti del danese. Come anticipato questa mattina sui quotidiani e confermato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il profilo sondato riguarda una vecchia conoscenza interista.

Si tratta di Steven Bergwijn del PSV Eindhoven, forte esterno olandese che l’Inter aveva trattato in più di un’occasione lo scorso anno. Gli Spurs di José Mourinho, che stanno continuando a parlare con il Milan per il possibile arrivo di Piątek per sostituire l’infortunato Harry Kane, potrebbero chiudere il doppio colpo in questa finestra di calciomercato.

