Mercato – Una big in Turchia piomba su Gravillon: la richiesta dell’Inter

Nuova sirene di mercato nel futuro di Andreaw Gravillon. Il difensore centrale di proprietà dell’Inter, in prestito all’Ascoli dallo scorso settembre, è infatti corteggiato da una big del calcio turco. Stiamo parlando del Beşiktaş, club costretto in piena emergenza difesa a correre ai ripari dopo l’addio lo scorso 15 luglio a parametro zero di Victor Ruiz, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito nel 2011 la maglia del Napoli.

Sulla lista della dirigenza turca, secondo quanto riferito da Liga Blatt, ci sarebbe proprio il giovane difensore classe 1998 di proprietà nerazzurra. Nonostante il ragazzo non rientri assolutamente nei piani futuri del club di Viale della Liberazione, la valutazione che l’Inter fa del cartellino si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Gravillon preferirebbe continuare in Italia la sua crescita sportiva, ma un’offerta così importante potrebbe farlo decisamente tentennare.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<