Mercato – Tutti pazzi per Esposito: anche il Torino mostra interesse. Le novità

Il nuovo direttore dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati ha da poco mosso i primi passi nel club granata, ma ha già stilato una prima lista di obiettivi per il prossimo mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i papabili ci sarebbe anche quello di Sebastiano Esposito.

Il Torino, in caso di partenza di Zaza, si sta mostrando interessato al giovane attaccante nerazzurro che proprio quest’oggi è entrato anche nei radar dell’Atalanta. Per i granata però è un’operazione fin da subito tutta in salita: l’Inter si priverebbe del suo gioiello soltanto in prestito e questo non pare convincere del tutto Vagnati.

