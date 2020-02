Mercato – Tutti pazzi per Lautaro Martinez. Ma una big europea ora si tira indietro

Per l’Inter è un elemento fondamentale da blindare, per il mercato un pezzo pregiato pronto a scatenare un’asta internazionale. Lautaro Martinez è per forza di cose uno dei nomi più chiacchierati in Europa. Esploso anche in Champions a neanche 23 anni, l’attaccante argentino fa sognare i grandi club a caccia di un nuovo attaccante. Dalla Premier League e dalla Liga, soprattutto, arrivano le voci più insistenti attorno al numero 10 nerazzurro, con alcune novità trapelate anche nella giornata di oggi.

In particolare l’Evening Standard si è soffermato sulle voci che vorrebbero anche il Chelsea sulle tracce del Toro, profilo ideale per completare il processo di ringiovanimento che sta portando avanti il club londinese. Secondo il tabloid però quella che porta alla formazione di Frank Lampard è una pista veramente molto complicata. Per il prossimo mercato infatti i Blues dovrebbero avere un budget di circa 175 milioni di euro. Contando che l’Inter si trincera dietro la clausola da 111 milioni, vorrebbe dire spendere gran parte del budget per l’attaccante argentino che nella lista degli obiettivi di Lampard non sarebbe al primo posto dove figura invece Jadon Sancho, altro investimento da oltre 100 milioni.

Anche per questo motivo in Spagna rilanciano con forza alcune indiscrezioni riportate anche dal britannico Daily Star, secondo le quali Lautaro avrebbe già fatto sapere di non essere attratto dalle sirene inglesi preferendo invece un eventuale trasferimento in Spagna, in particolare al Barcellona che pochi giorni fa con il Ds Eric Abidal ha pubblicamente confermato il proprio interesse. Sarà un’estate rovente, ma l’Inter dal canto suo è pronta a far la voce grossa per trattenerlo.

