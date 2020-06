Mercato – UFFICIALE: Kurzawa rinnova con il PSG fino al 2024

Layvin Kurzawa è stato per molto tempo accostato all’Inter. Il futuro del difensore francese infatti è stato in bilico fino all’ultimo vista la situazione contrattuale: sarebbe andato in scadenza a fine stagione. Oggi invece è arrivata la svolta ed ha firmato il rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain.

Niente Inter dunque, fino al 2024 Kurzawa resterà nella capitale francese. I nerazzurri però si preparano a firmare il colpo di mercato: Hakimi infatti domani arriverà a Milano per sostenere le visite mediche ed unirsi per 5 anni alla società nerazzurra.



