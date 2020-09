Mercato – In Uruguay assicurano: “Godin non vuole lasciare l’Inter, smentito l’addio”

Contrariamente a quanto circolato in Italia nella giornata di ieri, in Uruguay sono state smentite prontamente le voci secondo cui Diego Godin starebbe meditando di lasciare l’Inter. Secondo quanto raccolto da Ovación da fonti parecchio vicine al calciatore, sia da parte dell’ex Atletico Madrid che da quella del club nerazzurro ci sarebbe in realtà la piena volontà a proseguire insieme il rapporto intrapreso la scorsa stagione e chiuso nettamente in crescendo dopo un’annata fatta di alti e bassi.

Persone molto vicine a Godin non si sono limitate solamente a smentire le voci sull’addio, ma hanno ribadito che il difensore ha in mente di rispettare il contratto firmato la scorsa estate e che in questo momento non considera per nessuna ragione al mondo l’addio come una possibile alternativa per il futuro. Una buonissima notizia per l’Inter e per i suoi tifosi che non avevano accolto positivamente sui social l’indiscrezione di mercato sul divorzio dal Faraone.

