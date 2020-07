Mercato – Vecino via in estate? L’Inter prepara la rivoluzione e continua a lavorare per Vidal e Tonali

Come già successo a gennaio, si riaccendono le voci di mercato che vedrebbero Matias Vecino essere sulla via dell’addio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il calciatore uruguaiano, recentemente tornato in campo dopo un infortunio al menisco, potrebbe lasciare i nerazzurri già in estate. Non è infatti escluso che l’ennesima prestazione deludente di ieri contro il Bologna possa convincere il tecnico Antonio Conte a fare piazza pulita e mandare via diversi giocatori della rosa. Tra questi quelli che paiono più sicuri di questo destino sono Borja Valero, con ha un contratto in scadenza che difficilmente sarà rinnovato, e Diego Godin, che in questa stagione non è riuscito ad adattarsi bene alla difesa a tre del tecnico pugliese. Accanto a loro potrebbe esserci anche appunto Vecino che pare avere delle richieste dalla Premier League.

Queste partenze sarebbero fondamentali per alleggerire il carico degli stipendi, per poter guadagnare qualcosa dalle cessioni e, da ultimo, sopratutto per quanto riguarda il centrocampo, per poter fare spazio ai prossimi due obiettivi dell’Inter, Tonali e Vidal, qualora dovessero effettivamente arrivare a Milano.

